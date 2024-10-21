Медведев прокомментировал угрозы Трампа ударить по Москве

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев усомнился, что Дональд Трамп во время своего президентства грозил нанести удар по Москве. В своем аккаунте в соцсети X Медведев написал, что Россия тоже может пригрозить ударом по Вашингтону.

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Ранее Трамп заявил в интервью The Wall Street Journal, что во время одной из бесед с главой РФ Владимиром Путиным он пригрозил ударить по Москве, если Россия «будет преследовать Украину». Когда состоялся этот разговор, Трамп не уточнил.

По словам Трампа, он грозил нанести удар «прямо по центру чертовой Москвы». При этом он якобы сказал Путину, что они «друзья и он не хочет этого делать, но у него нет выбора».

«Трампа понесло. Он правда говорил о том, что «ударит по чертовой Москве»? Конечно, нет», - так это прокомментировал Медведев.

Он добавил, что во время переговоров с Россией Трамп «вел себя как шелковый». Также замглавы Совбеза отметил, что Москва ответила бы на угрозы зеркально.

Песков прокомментировал слова Трампа о нанесении удара по Москве