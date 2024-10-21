Песков попросил Санду предоставить доказательства вмешательства в выборы

Президент Молдавии Майя Санду должна предъявить доказательства о вмешательстве в прошедшие выборы «преступных группировок, работающих с иностранными силами».

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Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Он заявил, что Санду должна предъявить неопровержимые доказательства, так как это достаточно серьезное обвинение. Пескову задали вопрос о реакции Кремля на обвинения президента Молдавии о «беспрецедентном нападении» на процесс голосования со стороны «иностранных сил».