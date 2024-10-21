Посольство России в Сеуле отреагировало на приглашение посла в МИД Южной Кореи

Посольство России в Сеуле отреагировало на приглашение российского посла Георгия Зиновьева в МИД Республики Корея. Lenta.ru

«Зиновьев подчеркнул, что сотрудничество между Российской Федерацией и КНДР осуществляется в рамках международного права и не направлено против интересов безопасности Республики Корея», — сказано в сообщении. RT на русском

Ранее первый заместитель министра иностранных дел Республики Корея Ким Хон Гюн провел встречу с послом РФ. «В ходе беседы Ким Хон Гюн изложил позицию правительства Республики Корея по вопросу «переброски северокорейских военнослужащих на территорию России для дальнейшего участия в боевых действиях на Украине», - говорится в публикации посольства. В Москве утверждения о якобы переброске военных КНДР уже неоднократно опровергали. ТАСС