Косачев: на голосовании в Молдавии рука Брюсселя "выглядит короткой и немощной"

Рука Брюсселя в Молдавии на этот раз выглядит короткой и беспомощной, учитывая, что цифры голосования нужно будет делить - не в пользу действующей власти. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, комментируя прошедшие референдум о членстве в ЕС и президентские выборы в Молдавии.

"Рука Брюсселя на этот раз выглядит короткой и немощной, и это при том что цифры голосования, подозреваю, надо еще и делить - опять же не в пользу действующей власти. Если при таком наглом и беспардонном вмешательстве Запада во внутренние дела этой страны результат оказался противоположным его ставке - значит, гражданам Молдовы реально надоело, холодильник все-таки ближе телевизора, а насущные дела - важнее европейских сказок", - отметил он.

По словам Косачева, впереди у Молдавии возможно новый этап в жизни, и если так, то и соответственно у Европы, "естество которой все-таки в Евразии, а не в Евроатлантике". Он также подчеркнул, что любые предсказуемые заявления о руке Москвы в этой ситуации будут звучать "не более как колокол, звонящий по позорно провалившимся евроинтеграторам".

Референдум прошел в Молдавии одновременно с президентскими выборами. Наблюдатели отмечают, что плебисцит был призван помочь президенту страны Майе Санду переизбраться на второй срок на фоне экономического кризиса и акций протеста оппозиции.