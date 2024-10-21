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Президент ОАЭ Аль Нахайян пришёл на неформальную встречу с Путиным в кроссовках

Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян пришёл на неформальную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в кроссовках. Как отметили в РИА Новости, российский президент был одет в деловой костюм.

Президент ОАЭ пришел на встречу с Путиным в кроссовках
© РИА Новости

По данным агентства, неформальный ужин прошёл в подмосковной резиденции главы государства в Ново-Огарево.

Путин и президент ОАЭ провели неформальный ужин

Ранее сообщалось, что бен Заид Аль Нахайян проехал по Москве на чёрном «Аурусе».

Также пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков заявил, что у Путина и президента ОАЭ дружеские отношения.

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Москва