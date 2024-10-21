Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что оставляет на совести экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона отрицание вины за срыв переговоров между РФ и Украиной в 2022 году. Об этом дипломат рассказал в интервью изданию «Аргументы и факты».

«Борис Джонсон, доказывая, что он ни при чем, записал: "Украинцы никогда не собирались соглашаться на условия Путина", имея в виду стамбульскую историю. В Стамбуле условия президента России не звучали», — отметил Лавров.

По его словам, украинская делегация принесла свой документ, который российская сторона согласилась взять за основу. Как отметил Лавров, «откровенную ложь о том, что Владимир Путин что-то навязывал, а украинцы на что-то не соглашались, оставляю на совести Бориса Джонсона».

Лавров заявил, что для преступлений Киева не будет срока давности

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обвинил Британию в саботаже мирных инициатив по Украине. В качестве примера он упомянул, как Борис Джонсон «сорвал переговоры в Стамбуле, которые завершились парафированием проекта мирного договора между Россией и Украиной». Такую позицию Лондон занимает из-за того, что веками взращивал «русофобию», которая сейчас достигла своего апогея, посетовал Полянский.

В свою очередь, сам Джонсон в мемуарах признался, что британские военные накануне спецоперации считали, что Российская армия в короткие сроки займет Украину, и поэтому планировали помогать Киеву снабжением и подготовкой партизан и агентов, которые бы совершали диверсии на контролируемой Россией территории.