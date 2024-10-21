Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ

Президент России Владимир Путин проведет в Кремле переговоры с прибывшим в Москву с визитом коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Как анонсировала пресс-служба российского лидера, на встрече в Кремле планируется рассмотреть "состояние и перспективы развития многопланового российско-эмиратского сотрудничества, актуальные вопросы международной повестки дня, включая ситуацию в регионе Ближнего Востока и Северной Африки".

Кроме того, как анонсировал Путин в воскресенье, президенты также посетят российское образовательное учреждение, которое развивается в том числе при участии главы ОАЭ. О каком конкретно учебном заведении идет речь, российский лидер не уточнял.

Путин начал неформальный ужин с президентом ОАЭ

На московских переговорах программа президентов не завершится: 22-24 октября в Казани откроется саммит БРИКС, на котором будут присутствовать оба лидера, возглавляющие две страны объединения. Кроме того, Россия в этом году председательствует в БРИКС.

После неформальной встречи

Накануне старта официального визита Путин принял коллегу в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево за неформальным ужином. Российский лидер анонсировал дружеский разговор "по всем текущим вопросам".

Среди тем, которые смогли обсудить в неформальной обстановке президенты, ситуация на Ближнем Востоке, украинский кризис, а также двусторонние отношения.

Путин нечасто неформально принимает лидеров других государств в Ново-Огареве. За последние годы известно лишь о двух таких дружеских встречах в подмосковной резиденции - с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в 2024 году и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в 2023-м. Президент РФ говорил о своих теплых отношениях с главой ОАЭ:

"У меня очень дружеский, доверительный контакт с президентом".

Россию и ОАЭ связывают крепкие экономические отношения. Товарооборот двух стран, указывал Путин, втрое вырос за последние три года - за 2023 год озвучивалась цифра в 1 трлн рублей. Глава ОАЭ выступает за развитие тесного сотрудничества с РФ - и, кроме того, его страна не стала присоединяться к западным санкциям в 2022 году, признавая право России обеспечивать национальную безопасность.

Президент России называл беспрецедентно высокий уровень отношений Москвы и Абу-Даби личной заслугой шейха Мухаммеда. Лидеры двух стран поддерживают регулярные контакты - с начала президентства Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна они многократно созванивались и трижды встречались лично, в последний раз - во время визита Путина в ОАЭ.