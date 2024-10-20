Симоньян раскритиковала выборы в Молдавии

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала выборы президента Молдавии только похожими на слово «выборы». В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» она выразила надежду, что жители страны сделают «правильный выбор».

Происходят выборы президента, которые похожи на выборы только словом «выборы», в стране, где вычищена оппозиция, вычищены медиа, где вычищено все, где огромное количество — тысячи — желающих проголосовать в Москве, а открыли всего два участка вопреки правилам и нормам, потому что знают, как проголосуют люди, которые живут в Москве, — сказала Симоньян.

Ранее ЦИК республики сообщила, что явка избирателей на выборы президента Молдавии превысила 33,3%. Столько же граждан участвовали в референдуме о вступлении в ЕС. По предварительным данным, 33,3% явки достаточно, чтобы признать голосования состоявшимися. На пост президента Молдавии выдвигаются 11 кандидатов.

Молдавский избирком огласил первые результаты выборов президента

Молдавские депутаты совместно с общественными деятелями, наблюдающими за ходом президентских выборов в республике, обратились в ООН и другие международные организации в связи с нарушениями в ходе голосования. Вице-председатель оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер отметила, что «грубейшие нарушения» выявлены как на самих выборах, так и на референдуме о вступлении страны в состав Евросоюза.