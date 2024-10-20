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Путин поблагодарил лидера ОАЭ за помощь в организации обменов пленными с Украиной

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил коллегу из ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за помощь его страны в организации обменов пленными с украинской стороной.

Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в организации обменов пленными
© РИА Новости

Российский лидер побеседовал с президентом ОАЭ в своей резиденции Ново-Огарево за неформальным ужином.

"Хочу, - обратился Путин, - поблагодарить вас за участие в решении гуманитарных вопросов, в том связанных с обменом пленными".

"Имею в виду и последний обмен", - добавил президент России.

Политика
Владимир Путин
Украина