Песков прокомментировал отмену поездки главы Бразилии на БРИКС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков исключил, что отмена поездки бразильского лидера Луиса Инасиу Лула да Силвы на саммит БРИКС в Казани может быть связана с решением президента РФ Владимира Путина не ехать на саммит G20 в Бразилии.

"Нет", - ответил Песков на вопрос ТАСС, могут ли быть эти вещи связаны.

Он подчеркнул, что в Кремле "и в голову эта мысль не могла прийти".

Как ранее сообщила пресс-служба лидера южноамериканской республики, президент Бразилии не сможет поехать на саммит БРИКС в Казани 22-24 октября по состоянию здоровья.

"Президент Луис Инасиу Лула да Силва по рекомендации врача не поедет на саммит БРИКС в Казани из-за временного запрета на длительные авиаперелеты", - говорится в тексте.

На встрече с руководителями СМИ стран БРИКС Путин сообщил, что не поедет на саммит G20 в Бразилии в 2024 году. Он пояснил, что не хочет срывать мероприятие. По мнению президента, его появление на площадке "двадцатки" нарушило бы нормальную работу форума.

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При этом Путин заверил, что власти РФ найдут человека, который на высоком уровне представит интересы страны на предстоящем саммите G20 в Бразилии. Глава государства также особо подчеркнул, что с президентом Бразилии у него "прекрасные дружеские отношения".