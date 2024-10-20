Президент России Владимир Путин начал неформальный ужин с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Российский лидер принял коллегу в своей резиденции Ново-Огарево.

Завтра им предстоят переговоры в официальной обстановке. А 20 октября, как анонсировал сам Путин, главы двух государств "поужинают, посидят, проведут вместе вечер, поговорят по всем текущим вопросам".

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О неформальном характере беседы говорит и убранство. На столике, расположенном между лидерами, стоят две чайные пары и угощения с национальным колоритом: сухофрукты, орехи, восточные сладости.