Депутат ГД Шеремет: Молдавия может стать второй Украиной
Запад подталкивает Молдавию на «бесславный путь Украины», что может привести к гражданской войне. Об этом заявил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.
Шеремет отметил, что под предлогом демократических ценностей и обещаний о «вхождении в европейскую семью» Запад фактически придает Молдавии роль неоколонии и буферной зоны в своей геополитической борьбе с Россией.
По его словам, западные политики стремятся к тому, чтобы Молдавия повторила украинский сценарий, который, как он подчеркивает, неизбежно ведет к возникновению военной диктатуры.
— Молдавия может стать Украиной номер два, где давно нет выборов, а у граждан украли все права и даже надежду на светлое будущее, — цитирует слова депутата РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вытащить киевский режим из бедственного положения поможет исключительно ядерное оружие или полноправное членство в «каком-нибудь альянсе».
Оппозиция Молдавии обратилась к международным организациям
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял так называемый план победы Зеленского. Медведев охарактеризовал украинского лиедра как «больного наркоублюдка».