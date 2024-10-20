Запад подталкивает Молдавию на «бесславный путь Украины», что может привести к гражданской войне. Об этом заявил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.

Шеремет отметил, что под предлогом демократических ценностей и обещаний о «вхождении в европейскую семью» Запад фактически придает Молдавии роль неоколонии и буферной зоны в своей геополитической борьбе с Россией.

По его словам, западные политики стремятся к тому, чтобы Молдавия повторила украинский сценарий, который, как он подчеркивает, неизбежно ведет к возникновению военной диктатуры.

— Молдавия может стать Украиной номер два, где давно нет выборов, а у граждан украли все права и даже надежду на светлое будущее, — цитирует слова депутата РИА Новости.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что вытащить киевский режим из бедственного положения поможет исключительно ядерное оружие или полноправное членство в «каком-нибудь альянсе».

Оппозиция Молдавии обратилась к международным организациям

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высмеял так называемый план победы Зеленского. Медведев охарактеризовал украинского лиедра как «больного наркоублюдка».