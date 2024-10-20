В России высказались о возможной уступке территорий Украины

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что Украина однозначно уступит часть своей территории России. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

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По мнению депутата, бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный сейчас может более свободно оценивать ситуацию, рассуждая о возможном исходе российско-украинского конфликта.

«Говоря о безопасности, он, скорее всего, хотел сказать о вступлении НАТО. То, что территорию они уступят, это однозначно и так понятно» — Алексей Чепа, депутат Госдумы.

«Сегодня, понимая, что Запад не будет сокращать дальнейшую помощь и поддержку, и во многом конфронтация и эскалация конфликта пугает НАТО, они предлагают сегодня Украине обменивать территорию, но при этом Киев требует для себя гарантии безопасности, а это вступление в НАТО, что было одним из основных вопросов нашей безопасности. С 1990-го года, когда мы согласовывали возможности объединения Германии, стран НАТО было 16, и говорили о том, что расширения НАТО не будет. Сегодня уже 32 страны в НАТО, и идет расширение на Восток. Это составляет прямую угрозу для России. Сейчас вопрос, который поднял Залужный, это предложение, которое пытается согласовать Киев с НАТО», — сказал депутат.

Экс-главнокомандующий ВСУ и действующий посол Украины в Лондоне Валерий Залужный в интервью The Telegraph намекнул, что вопрос территорий для Киева не первостепенный. Газета пишет, что вопрос безопасности для страны сейчас более важен. Для сравнения он привел пример отношений соседей.

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