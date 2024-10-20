Кремль раскрыл детали разговора Путина и Вучича

Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич обменялись поздравлениями по случаю 80-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщается на сайте Кремля по итогам телефонного разговора лидеров двух стран.

"Лидеры обменялись поздравлениями по случаю 80-летия освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в 1944 году завершилась Белградская наступательная операция Советской армии, в которой участвовали подразделения Народно-освободительной армии Югославии. Это стало одним из ключевых событий завершающего этапа Второй мировой войны на Балканах", - говорится в сообщении.

Ранее Вучич заявил, что годовщина освобождения Белграда от фашистских захватчиков имеет большое значение не только для Сербии и России, но и для всей Европы.

В ходе освобождения Белграда с 28 сентября по 20 октября 1944 года Красная армия потеряла убитыми 4 350 человек, ранения получили 14 488 человек. Потери Народной освободительной армии Югославии составили около 3 тыс. человек.

Позиция по Сербии

Вучич поблагодарил Путина за принципиальную позицию РФ по Сербии.

Вучич попросил помощи у США

"Александар Вучич поблагодарил Владимира Путина за принципиальную позицию, которую занимает Россия по вопросам обеспечения территориальной целостности Сербии", - говорится в сообщении.

Резолюция Совбеза ООН 1244, принятая 10 июня 1999 года, подтверждает, что автономный край Косово и Метохия является частью Сербии. Власти Косова в одностороннем порядке объявили о независимости края в феврале 2008 года. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств Евросоюза.

Двустороннее сотрудничество

Президенты подтвердили настрой на дальнейшее укрепление взаимовыгодного сотрудничества в различных областях.