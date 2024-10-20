Вучич поговорил с Путиным впервые за два с половиной года

Президент России Владимир Путин и глава Сербии Александр Вучич провели телефонный разговор в юбилейную годовщину освобождения сербской столицы от фашистских войск. Это была первая беседа лидеров за 2,5 года, сообщает издание «Новости».

Путин и Вучич пообщались по телефону в день 80-летия освобождения Белграда от нацистов.

«Я только что закончил разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Мы не общались почти два с половиной года. У нас состоялся хороший, открытый, долгий и содержательный разговор», — сказал сербский президент.

По его словам, говорили о 80-летии освобождения Белграда, что и стало поводом для телефонного разговора. Вучич поблагодарил Путина за поздравления с годовщиной и выразил благодарность от лица Сербии частям Красной Армии, которые освобождали Белград.

Вучич получил письмо от Путина

Кроме того главы государств обменялись мнениями «по всем важным двусторонним вопросам, в том числе экономическим».

«Я особенно поблагодарил президента Путина за то, что Россия этой зимой обеспечила Республику Сербию достаточным количеством газа на уровне 6 миллионов кубометров плюс 2-3 миллиона... и что для нас крайне важно, по очень выгодным ценам», — отметил Вучич.

Также обсуждались важные политические вопросы. Вучич отметил, что Сербия не собирается поддерживать западные санкции в отношении России. Кроме того, сербский президент «исключительно благодарен» Москве за поддержку сербских усилий в ООН по вопросам различных резолюций, и особенно за постоянную поддержку территориальной целостности Республики Сербия.