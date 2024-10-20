Андрей Келин: для Москвы нет разницы, кто станет президентом США

Для России нет разницы, кто придёт к власти в Соединенных Штатах по итогам президентских выборов, разъяснил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Он добавил, что обе партии — находящиеся сейчас у власти демократы и оппозиционные республиканцы — придерживаются антироссийской позиции, пишет РИА Новости.

© Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять Камала Харрис, Республиканскую — Дональд Трамп. В ряде штатов уже началось досрочное голосование.

«Для нас нет совершенно никакой разницы, победит ли Трамп, демократы или республиканцы, потому что между двумя партиями есть консенсус по вопросу России. Это антироссийские настроения, антироссийская позиция», — подчеркнул глава дипмиссии.

По его словам, как демократы, так и республиканцы по-прежнему выступают за то, чтобы нанести России поражение на Украине, не желают смотреть реальности в глаза.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что РФ останется для Соединенных Штатов противником вне зависимости от результатов выборов в США.