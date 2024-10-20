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Военная мощь Украины не закончится, потому что Киев воюет за счет сил и средств западных стран. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

— Украина — это как девочка с низкой социальной ответственностью. Она себе не принадлежит. Она не определяет, чем ей заниматься и что ей делать. Потому это определяют другие, — заявил он.

По словам политика, российским властям не стоит надеяться на то, что у Украины закончатся ресурсы или люди, стоит как можно быстрее установить мир на необходимых России условиях, пишет ТАСС.

На Украине проводятся массовые облавы на мужчин призывного возраста, что вызвало волну возмущения среди населения. Военкоматы забирают мужчин с улиц, с вечеринок, концертов, даже из стриптиз-клубов. О том, какие последствия за собой влекут эти действия, рассказал политолог Александр Дудчак.

Балицкий заявил, что РФ больше никто "не разведет" на новые Минские соглашения

Биограф президента Украины в своей книге The Showman описал жизнь главы государства в бункере в первые месяцы после начала боевых действий в стране. По словам Шустера, Зеленский был похож на ходячий труп. До этого британская газета Times опубликовала статью, где приводятся сведения о бункере Владимира Зеленского.