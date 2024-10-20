МИД России сделал заявление об отказе Киева от транзита российского газа

Потребители российского газа в Европе осознают, что срок действия договора на транзит газа через территорию Украины подходит к концу, и в связи с этим исследуют возможные альтернативные маршруты для его доставки. Об этом сообщил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«Действительно, в конце декабря истекает пятилетний контракт между ПАО „Газпром и НАК ‚Нафтогаз‘, которым регулируется транзит российского газа через территорию Украины в страны Европы“, — заявил Полищук.

Его слова приводит РИА Новости. Он отметил, что продлевать поставки Киев отказался, но возможен вариант сохранения этого маршрута для прокачки газа.

Полищук также подчеркнул, что российские компании собираются соблюдать свои обязательства и поддерживать уровень экспорта в Европу, придерживаясь условий контрактов. По его словам, несмотря на текущие политические и экономические вызовы, Россия продолжит поставлять газ в ЕС.

Текущий контракт на транзит газа через Украину заканчивается в декабре этого года. Советник Президента Украины Михаил Подоляк в конце августа заявил, что с началом следующего года Украина полностью прекратит транзит российского газа, а также поставки нефти по трубопроводу «Дружба». Это решение Киева основывается на решении Евросоюза о диверсификации источников нефти для Словакии, Чехии и Венгрии, что включает прекращение использования украинской инфраструктуры для транзита российской нефти.