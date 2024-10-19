В посольстве России в Германии заявили о готовности принять Шольца

Немецкому канцлеру Олафу Шольцу будут рады в посольстве России в Германии, заявил в интервью журналисту Флавио фон Витцлебену посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев.

«Господин Шольц еще не был здесь (в посольстве. — «Газета.Ru»), ему здесь будут очень рады, если он захочет», — сказал дипломат.

Он выразил сожаление из-за того, что в последние годы Берлин разорвал большую часть связей с Москвой, в том числе в экономической сфере. Несмотря на это, Нечаев надеется на нормализацию отношений между странами со временем.

«Ни Россия, ни Германия не исчезнут из Европы: мы остаемся соседями. Надеюсь, что мы останемся хорошими соседями», — заявил посол.

16 октября Шольц заявил о готовности обсудить с президентом России Владимиром Путиным урегулирование конфликта на Украине. При этом канцлер отметил, что возможные шаги по достижению мира нельзя предпринимать «за спиной Украины и без согласования с партнерами». В Кремле приветствовали это заявление Шольца, поскольку не так давно Германия, как и остальные страны Запада, совершенно исключала какие-либо контакты с Путиным.