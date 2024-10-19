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Российский сенатор назвал немцев нацией с «самыми промытыми мозгами» в Европе

Граждане Германии верят в победу на выборах кандидата в президенты США Камалы Харрис больше, чем в самих Соединенных Штатах, поскольку являются нацией с «самыми промытыми мозгами» в Европе. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.

Пушков назвал нацию с самыми промытыми в Европе мозгами
© globallookpress.com

По словам сенатора, в США Харрис не пользуется популярностью, тогда как 72% немцев убеждены в ее победе на предстоящих выборах, поскольку верят своим средствам массовой информации.

«В наши дни немцы выглядят как нация с самыми промытыми мозгами в Европе. Впрочем, точно так же было в 1930-40 годы. Прецеденты есть», — написал Пушков.

Он добавил, что в Германии, как в Европе в целом, происходит деградация критического мышления.

19 октября Пушков заявил, что Харрис проигрывает в колеблющихся штатах своему оппоненту от Республиканской партии Дональду Трампу, поэтому теперь ее спасет лишь «грубая, скандальная и беспрецедентная в истории США» фальсификация выборов. Сенатор в этой связи задал риторический вопрос, согласится ли американская общественность с такой фальсификацией.

60-е выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если в ноябре политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

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