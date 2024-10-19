Кандидата в президенты США от Демпартии Камалу Харрис на выборах может спасти только откровенная скандальная фальсификация, рассказал в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

Выборы президента США состоятся 5 ноября, демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, республиканскую — бизнесмен Дональд Трамп. В ряде штатов уже началось досрочное голосование.

Сенатор отметил, что Харрис на фоне неутешительной статистики последних дней решилась дать интервью на консервативном телеканале Fox News, симпатизирующем Трампу, и там в очередной раз опозорилась, что вызвало резкую критику в СМИ.

«Теперь спасти Харрис может только грубая, невероятная, откровенная, супер-скандальная и беспрецедентная в истории США фальсификация итогов голосования», — предположил Пушков.

Сенатор задал риторический вопрос о том, согласится ли основная масса американских избирателей с такой фальсификацией.

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По его данным, демократы тратят намного больше денег в колеблющихся штатах, чем республиканцы, на стороне Харрис также вся либеральная пресса. Вместе с тем, подчеркнул он, кандидат от Демпартии все равно проигрывает.