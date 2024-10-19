В Совфеде объяснили, чем проект «Рыбарь» так сильно пугает Госдеп

Предложение Госдепа заплатить $10 млн за информацию о сотрудниках проекта «Рыбарь» напоминает охоту фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера за советским диктором Юрием Левитаном, рассказал NEWS.ru сенатор Владимир Джабаров. По его словам, Госдеп «охотится» за Telegram-каналом, так как он пишет правду.

Потому что он («Рыбарь». — NEWS.ru) пишет правду, которая проникает за границу, которую читают во многих странах, но, прежде всего, в России. Таким поведением Госдеп очень напоминает гитлеровскую Германию, когда Гитлер за голову легендарного советского диктора Левитана предлагал огромные деньги. Слава богу, у Гитлера ничего не получилось, — добавил Джабаров.

Собеседник считает, что у Госдепа ничего не получится. США, обвиняя Россию во вмешательстве в их дела, сами вмешиваются во внутреннюю политику РФ, занимаются оголтелой пропагандой, ведут себя недостойно, не как великая держава, подчеркнул Джабаров.

«Рыбарь» не подрывает дома, не подрывает эшелоны, не вмешиваются в американские выборы, у них объективная информация. На сколько же ослабели США, что они прибегают к методам нацисткой Германии. Америка всегда считалась демократической страной, — подытожил Джабаров.

Ранее Госдеп заподозрил «Рыбаря» якобы во вмешательстве в американские выборы. Вознаграждение направлено на выяснение сведений, позволяющих идентифицировать или установить местоположение лиц, причастных к «Рыбарю». В частности, Госдеп рассчитывает получить информацию об основателе проекта Михаиле Звинчуке.