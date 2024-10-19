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Путин назначил Орешкина спецпредставителем по сотрудничеству с БРИКС

Президент РФ Владимир Путин возложил на замглавы своей администрации Максима Орешкина обязанности спецпредставителя по сотрудничеству с БРИКС и Новым банком развития. Указ опубликован на портале правовых актов.

Орешкин получил новую должность
© РИА Новости
"Возложить на заместителя руководителя Администрации президента Российской Федерации Орешкина Максима Станиславовича обязанности специального представителя президента Российской Федерации по вопросам финансово-экономического сотрудничества с государствами БРИКС и взаимодействия с Новым банком развития", - предписывается указом.

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