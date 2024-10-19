Россия останется для Соединенных Штатов противником вне зависимости от результатов выборов в США, предупредил глава МИД РФ Сергей Лавров. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Выборы в Америке пройдут 5 ноября 2024 года. В ряде штатов уже началось досрочное голосование. Основными кандидатами являются Дональд Трамп — от республиканцев, Камала Харрис — от Демпартии.

«Независимо от исхода выборов, мы будем оставаться для Соединенных Штатов если не врагом, то точно противником. В любом случае — конкурентом», — подчеркнул Лавров.

Ранее министр иностранные дел оценил действия стран СНГ против давления Запада в вопросе санкций. По его словам, справляться удается хорошо, а методы западных лидеров вызывают отторжение у всех остальных государств, включая постсоветские республики.