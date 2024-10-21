Лавров назвал обманом слова Байдена о переговорах с Россией по ядерному оружию

Заявления президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон готов к переговорам с Москвой на тему сокращения арсенала ядерного оружия (ЯО) без предварительных условий — это обман. Так слова американского лидера назвал глава МИН России Сергей Лавров в интервью «АиФ».
Лавров прокомментировал предложение Байдена о сокращении ядерного оружия
«Это все от лукавого. Что значит "без предварительных условий"? Это означает, что американцы оставляют за собой право в своих доктринальных документах объявлять нас врагом, официально заявлять, что их цель — нанесение России "стратегического поражения" на поле боя», — подчеркнул министр иностранных дел РФ.