Лавров назвал обманом слова Байдена о переговорах с Россией по ядерному оружию

Заявления президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон готов к переговорам с Москвой на тему сокращения арсенала ядерного оружия (ЯО) без предварительных условий — это обман. Так слова американского лидера назвал глава МИН России Сергей Лавров в интервью «АиФ».

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Лавров прокомментировал предложение Байдена о сокращении ядерного оружия