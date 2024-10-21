Лавров: Запад и Киев должны отказаться от идеи приема Украины в НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью для документального фильма «МГИМО 80», что Запад и Киев должны отказаться от идеи вступления Украины в НАТО. Кроме того, дипломат подчеркнул, что сегодня «растоптаны» права русскоязычного населения Украины, а также запрещена русская культура.

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Лавров отметил, что на Украине были приняты законы, запрещающие образование на русском языке, отдельно выпущены нормативные акты, прекращающие любую культурную деятельность на русском языке.

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«Это неприемлемая реальность на земле. Как и сохраняющееся и декларируемое Киевом и Западом намерение сделать Украину членом НАТО... Все эти вещи должны быть осознаны и ликвидированы», — цитирует Лаврова ТАСС.

Ранее министр Вооружённых сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что вопрос членства Украины в НАТО решит новая администрация США.

Также директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук подчеркнул, что вступление Украины в НАТО поставит крест на возможности переговоров.