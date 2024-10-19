Песков оценил перспективы переговоров по Украине

Диалог по решению украинского кризиса не будет простым, однако любой конфликт заканчивается миром. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

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"Понятно, что он (диалог по Украине – прим. ред.) никогда не будет простым. Но так или иначе любая война заканчивается за столом переговоров, она заканчивается миром", - подчеркнул он.

18 октября президент Украины Владимир Зеленский вновь высказался против переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта. Одновременно с этим Зеленский выразил готовность включить в "мирный план" предложения Китая, Бразилии и других стран. По его словам, у разных партнеров в разные времена возникает желание провести прямые переговоры с Россией.

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Он добавил, что остановке российско-украинского конфликта могут способствовать Китай, Индия, США и Саудовская Аравия. Они могут прибегнуть к еще более жестким санкциям и другим методам давления на Россию.