В Госдуме предложили Зеленскому быстрый «вариант» вступления в НАТО

Депутат Государственной думы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому не медлить и вступить в армию НАТО в качестве наемника. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом парламентарий отметил, что солдатом Зеленского могут не взять в альянс, так как он может потеряться в натовских окопных стандартах, но для тренировок и стрельбы по бегущей малозаметной мишени он будет не заменим.

16 октября Зеленский на заседании Верховной рады впервые представил свой "план победы", состоящий из пяти пунктов.

Зеленский пообещал сделать все возможное для вступления в НАТО

Первое положение подразумевает приглашение Украины в НАТО до завершения боевых действий. Второй и третий пункты включают в себя снятие с Киев ограничений на использование западного оружия для ударов по российской территории и размещение в стране некоего "сдерживающего пакета" без ядерной составляющей.

Во время выступления Зеленский подчеркнул, что второй, третий и четвертые пункты имеют секретные положения.