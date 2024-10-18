Москва запросила два заседания Совбеза ООН по преступлениям Украины

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия запросила два заседания Совбеза организации по теме преступлений Украины против мирного населения.

По словам Полянского, одно заседание запрошено на 25 октября — на нем должна быть поднята тема украинских преступлений против мирного населения, в том числе в Курской области. Второе запланировано на 31 октября — на нем центральной темой обсуждения должны стать поставки западного оружия ВСУ.

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«25 октября в 15.00 по Нью-Йорку (22.00 по Москве) мы проводим новое неформальное заседание по “формуле Арриа” о преступлениях киевского режима против мирных жителей российских регионов, в частности — Курской области. Будет много свидетельств, в том числе и от первого лица. Кроме того, на 31 октября мы запросили заседание о поставках западного оружия на Украину и их последствиях для перспектив мирного решения украинского кризиса (начало, скорее всего, в 10.00 по Нью-Йорку (17.00 по Москве))», — заявил он.

Ранее стало известно о том, что Дания направит 350 миллионов долларов на военную помощь Украине.