Мишустин освободил Торосова от должности первого замглавы МЭР

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об освобождении Ильи Торосова от должности первого замглавы Минэкономразвития.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить Торосова Илью Эдуардовича от должности первого заместителя министра экономического развития Российской Федерации по его просьбе", - говорится в документе.

Он занимал этот пост с марта 2022 года, был заместителем министра с 2018 года. Ранее источник ТАСС сообщал, что Торосов может оставить свой пост в министерстве и уйти в другую сферу.