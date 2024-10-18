Путин похвалил Запад за признание одного факта

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Президент РФ Владимир Путин назвал похвальным тот факт, что страны Запада признали невозможность «победить Россию на поле боя», передает ТАСС. Он отметил, что они поменяли свою точку зрения.

А то, что когда-то и кто-то говорил о необходимости нанести России стратегическое поражение, обеспечить победу над Россией на поле боя, они сами уже убедились в том, что это невозможно, это нереалистично, и поменяли свою точку зрения. Что ж, и правильно сделали, за это похвалю, — заявил Путин.

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Ранее Владимир Путин указал, что Украина и ее западные союзники стремятся нанести России стратегическое поражение и ради этого они отказались от договоренностей, достигнутых в Стамбуле весной 2022 года. Тогда стороны сошлись на почти всех параметрах мирного урегулирования конфликта. Глава государства напомнил, что Москва не отказывалась от мирных переговоров, которые должны строиться на основе согласованных документов.

Также президент заявил, что лидеры Китая, Бразилии и Индии стремятся помочь России разобраться с деталями процесса по разрешению украинского конфликта. Он добавил, что находится с коллегами в постоянном контакте по данному вопросу.