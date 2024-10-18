Путин высказался о коротком перемирии с Украиной

России не нужно кратковременное перемирие с Украиной, а нужно на длительный срок обеспечить свои интересы в сфере безопасности. С таким заявлением выступил Президент РФ Владимир Путин 18 октября на встрече с журналистами из стран БРИКС.

«Если мы говорим о каких-то мирных процессах, то это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, на две или на год для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом», — сказал российский лидер.

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По его словам, Москве нужны условия прочного и долгосрочного мира, обеспечивающие равную безопасность для участников «непростого» мирного процесса.

«Нам без всяких сомнений (…) нужно решить вопрос с обеспечением долгосрочных интересов России в сфере безопасности», — подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что основой мирного процесса должны быть договоренности, заключенные в Стамбуле в 2022 году. Но сначала, по его словам, Киев должен отменить собственный декрет, запрещающий любые переговоры с Москвой.