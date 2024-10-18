Медведев: РФ и КНДР осуждают "наглую военную возню по периметру своих границ"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обозначил общие подходы Москвы и Пхеньяна, которые не приемлют диктата Вашингтона и осуждают "военную возню" у границ своих стран.

"Наши позиции действительно близки: мы не приемлем одностороннего диктата враждебных неоколониальных сил во главе с Вашингтоном и осуждаем наглую военную возню по периметру своих границ", - написал Медведев в соцсети "ВКонтакте".