Медведев: РФ и КНДР осуждают "наглую военную возню по периметру своих границ"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обозначил общие подходы Москвы и Пхеньяна, которые не приемлют диктата Вашингтона и осуждают "военную возню" у границ своих стран.
"Наши позиции действительно близки: мы не приемлем одностороннего диктата враждебных неоколониальных сил во главе с Вашингтоном и осуждаем наглую военную возню по периметру своих границ", - написал Медведев в соцсети "ВКонтакте".
"Считаем, что безопасность в Евразии пора выстраивать на новых, справедливых принципах сообразно реалиям формируемого многополярного мироустройства", - привел политик еще одну общую позицию РФ и КНДР.