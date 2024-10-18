Россия заинтересована в скорейшем завершении конфликта на Украине. Об этом заявил президент страны Владимир Путин. Lenta.ru

Россия понимает, что конфликт на Украине является «раздражителем» в мировых делах, и стремится завершить его миром как можно быстрее, уточнил он. Парламентская газета

«Мы готовы к продолжению этой борьбы. И победа будет за нами!», — отметил Путин. По словам российского лидера, для возобновления диалога Киеву необходимо сначала отменить свой указ о запрете на переговоры с Россией. Восстановление переговорного процесса возможно лишь на базе достигнутых во время встречи в Стамбуле соглашений. Вечерняя Москва

Он отметил, что партнеры России, такие как Китай и Бразилия, очень взвешенно и объективно подходят к вопросам урегулирования украинского кризиса. Москва понимает, что все ее друзья, в том числе члены БРИКС, также заинтересованы в мирном завершении конфликта. News.ru