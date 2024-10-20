СМИ: Вучич и Путин обсудят по телефону ситуацию в Косове

Президент Сербии Александар Вучич в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным обсудит в течение дня актуальные мировые и региональные вопросы, в том числе ситуацию в Косове. Об сообщило агентство Tanjug со ссылкой на администрацию главы балканской республики.

"Два лидера обменяются мнениями по всем актуальным темам, сделав особый акцент на региональных вопросах, а также на неблагоприятной ситуации, в которой находится сербский народ в автономном крае Косово и Метохия", - указали в администрации главы государства.

Разговор пройдет в 80-ю годовщину освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков, напоминает агентство.

Путин ранее поздравил Вучича с 80-й годовщиной освобождения Белграда от немецко-фашистских захватчиков. Российский лидер отдельно подчеркнул, что "русские и сербы на протяжении веков стояли плечом к плечу в борьбе против общих врагов, вместе преодолевали трудности и испытания", а также отметил высокую важность того, чтобы "добрые традиции братской дружбы, которые нам завещали предки, и сегодня служили надежной основой для развития отношений стратегического партнерства между Российской Федерацией и Республикой Сербия".

В ходе освобождения Белграда с 28 сентября по 20 октября 1944 года Красная армия потеряла убитыми 4 350 человек, ранения получили 14 488 человек. Потери Народной освободительной армии Югославии составили около 3 тыс. человек.

Всего при освобождении Югославии погибли около 8 тыс. советских солдат и офицеров. За время оккупации и в ходе освободительной борьбы в стране погибли 1,7 млн человек, из них более половины - сербы. Партизанское движение Югославии сыграло огромную роль в борьбе с фашизмом, оттягивая на себя десятки дивизий вермахта.