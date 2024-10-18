Путин оценил отношения России и Китая

Отношения между Россией и Китаем являются уникальными и доверительными, взаимодействие стран — это залог стратегической стабильности в мире. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, передает ТАСС.

«У России с Китаем сложились уникальные отношения, это правда. Они достаточно доверительные, кроме того, объем торгово-экономических связей растет очень быстрыми темпами — статистика говорит сама за себя (...) Отношения наших стран строятся с учетом интересов друг друга», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что взаимодействие Москвы и Пекина является «одним из ключевых факторов стратегической стабильности во всем мире».