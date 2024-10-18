Лавров: Зеленский готов отдать Западу природные ресурсы Украины и продать страну

Утечки о так называемом плане победы Владимира Зеленского говорят о его готовности отдать все природные ресурсы Украины западным хозяевам и продать страну, заявил глава МИД России Сергей Лавров, прибывший в Стамбул на заседание платформы «3 + 3» по вопросам Закавказья. RT на русском

«Утечки [из плана Зеленского] есть. И по одной из утечек, главное для Зеленского - это все-таки получить оружие, - отметил Лавров. - Запад давно понял, что это неприемлемый сценарий, который грозит очень большими потерями и сложностями для самого Запада. И Зеленский в этих своих пунктах так завуалировано сказал про какую-то экономическую сторону вопроса. По утечкам, секретные приложения к этой части так называемого плана победы заключались в том, что он готов отдать все украинские естественные ресурсы в управление, в собственность своим западным хозяевам, тем самым, по сути дела, продав Украину». ТАСС

В среду, 16 октября, Владимир Зеленский представил свой «план победы» Верховной Раде. Его первый пункт — это приглашение в НАТО в ближайшее время. Второй пункт подразумевает перевод военных действий на территорию России. Lenta.ru