Лавров: двери для участия Грузии в платформе "3+3" всегда открыты

Двери всегда открыты для участия Грузии в платформе "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия - Россия, Иран, Турция) по Южному Кавказу. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания данного формата в Стамбуле.

"Мы это делаем всегда, когда собираемся в таком формате, мы в очередной раз подтвердили, что для Грузии двери этой платформы всегда остаются открытыми. И мы надеемся, что со временем грузинские соседи смогут подключиться к ее работе", - указал министр.

Грузинская сторона ранее отказалась от участия в очередном заседании платформы "3+3".

С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Южному Кавказу в конце 2020 года выступили президенты Азербайджана и Турции, позднее он получил название "3+3". Последнее заседание на уровне глав МИД прошло в Тегеране в октябре 2023 года.