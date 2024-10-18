Милонов объяснил, против кого направлен закон о запрете чайлдфри

Запрет пропаганды идеологии чайлдфри направлен против тех, кто считает бездетность ценностью, заявил в разговоре с NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Парламентарий отметил, что это движение выполняет политические задачи и цели.

Не надо делать подстрочный перевод термина «чайлдфри». Как переводчик скажу, что нужен художественный перевод. Чайлдфри — это движение, осознанное политическим образом, имеющее определенные политические задачи и цели. Это не просто жизнь без детей. В английском есть чайлдлесс — жизнь без детей, а чайлдфри — это свободные от детей. Понимаете разницу? Без детей и свобода от детей. Свобода в данном случае считается ценностью, — пояснил депутат.

Милонов отметил, что государство таким запретом выступает против «фриков и ненормальных». По словам парламентария, пропаганда подразумевает попытку донести превосходство одной идеи над другими. Как считает депутат, это лучший ответ на любые опасения относительно запрета чайлдфри.

Актриса Валентина Титова ранее заявила, что термин «чайлдфри» является иностранным, а потому чуждым и непонятным русскоязычному человеку. Диктор Анна Шатилова поддержала коллегу, заметив, что в России надо говорить по-русски, чтобы сохранить чистоту родного языка.