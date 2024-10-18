Путин заявил, что работа БРИКС не направлена против кого-либо

Страны БРИКС сотрудничают ради благосостояния своих народов, а не против кого-либо, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Деловом форуме БРИКС.

"Работа БРИКС не направлена против кого бы то ни было. Она направлена только на одну общую задачу: устойчивое развитие и процветание наших стран и народов", - подчеркнул российский лидер.

Он согласился со словами президента ЮАР Сирила Рамапосы о том, что одной из ключевых задач для руководителей всех стран БРИКС является развитие деловой активности, поддержка бизнеса.

"Мы в свою очередь очень рассчитываем на то, что, благодаря вашему организаторскому таланту, благодаря предпринимательской хватке и энергии, благодаря вашим знаниям и опыту, вы будете добиваться значимых результатов в своей работе. И все мы вместе, помогая и поддерживая друг друга, будем решать главную задачу: обеспечивать позитивное движение вперед, безопасность и - в конечном итоге - благосостояние граждан наших стран", - отметил президент РФ.

Путин поблагодарил всех участников форума, в том числе выступивших онлайн зарубежных лидеров.