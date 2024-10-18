Путин заявил, что работа БРИКС не направлена против кого-либо

Страны БРИКС сотрудничают ради благосостояния своих народов, а не против кого-либо, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на Деловом форуме БРИКС.
"Работа БРИКС не направлена против кого бы то ни было. Она направлена только на одну общую задачу: устойчивое развитие и процветание наших стран и народов", - подчеркнул российский лидер.
Он согласился со словами президента ЮАР Сирила Рамапосы о том, что одной из ключевых задач для руководителей всех стран БРИКС является развитие деловой активности, поддержка бизнеса.
"Мы в свою очередь очень рассчитываем на то, что, благодаря вашему организаторскому таланту, благодаря предпринимательской хватке и энергии, благодаря вашим знаниям и опыту, вы будете добиваться значимых результатов в своей работе. И все мы вместе, помогая и поддерживая друг друга, будем решать главную задачу: обеспечивать позитивное движение вперед, безопасность и - в конечном итоге - благосостояние граждан наших стран", - отметил президент РФ.
Путин поблагодарил всех участников форума, в том числе выступивших онлайн зарубежных лидеров.
"Совсем скоро, через пару дней, с визитом в Москве будет президент Объединенных Арабских Эмиратов. Я буду иметь удовольствие и честь принимать его. А затем, как вы знаете, на следующей неделе состоится встреча с лидерами всех стран - участниц нашего объединения", - анонсировал глава российского государства.