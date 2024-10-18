Путин заявил об уменьшении зависимости роста БРИКС от влияния извне

Дальнейший рост БРИКС все меньше будет зависеть от влияния извне, это и есть подлинный суверенитет. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил, выступая Деловом форуме БРИКС.

"Страны, входящие в наше объединение, фактически являются драйверами экономического мирового роста, и именно в БРИКС в обозримой перспективе будет генерироваться основной прирост глобального ВВП. В рамках объединения выстраиваются соответствующие платформы развития. Это каналы коммуникации, технологические и образовательные стандарты, финансовые системы, платежные инструменты и, конечно же, механизмы устойчивого долгосрочного инвестирования. То есть экономический рост членов БРИКС в дальнейшем все меньше будет зависеть от влияния или вмешательства извне", - подчеркнул Путин.

По его мнению, "это, по сути, и есть экономический суверенитет, партнерство самодостаточных экономик, которое кратно усиливает их потенциал, открывает новые возможности".