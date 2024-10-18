В Кремле прокомментировали убийство лидера ХАМАС

Существенную обеспокоенность России вызывает то, какие последствия для мирного населения будут после убийства Израилем главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

17 октября Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации лидера ХАМАС Яхьи Синвара. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это важной вехой в падении власти палестинского движения в секторе Газа.

Отвечая на вопрос журналистов о том, как Кремль реагирует на акцию Израиля, пресс-секретарь президента России отметил, что главное – «те последствия для мирного населения, которые мы наблюдаем».

«Гуманитарная катастрофа, которая наблюдается и в Газе, и в Ливане, вот это является предметом нашей серьезной озабоченности», - пояснил Дмитрий Песков.

Напомним, что 7 октября исполнился ровно год с момента начала резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке. В 2023 году палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля, взяв заложников. В ответ ВВС ЦАХАЛ ударили по сектору Газа. Военные действия сопровождаются масштабными разрушениями и гибелью людей.

Появились подробности убийства лидера ХАМАС Синвара

При этом Израиль с 1 октября 2024 года начал наземную операцию против сил движения «Хезболла» на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны.