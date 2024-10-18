Медведев назвал три события за неделю, «которые все-таки случились»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал три события за эту неделю, которые «все-таки случились». В новой публикации в своем Telegram-канале он выделил слова экс-президента США Дональда Трампа о Владимире Зеленском, сообщения о «грязной бомбе» и обнародование «плана победы» Киева.

Медведев отметил, что Трамп стал первым экс-президентом США и кандидатом на высший государственный пост, который признал, что прямую ответственность за конфликт между Россией и Украиной несет Зеленский.

«Это признание ничего не изменит в позиции США, даже если рыжий Дональд вернет себе Овальный кабинет. Но сама констатация такого рода чрезвычайно важна на будущее», — добавил зампред Совбеза.

Также Медведев прокомментировал сообщения западных СМИ о готовности Киева произвести ядерное оружие. По его словам, из всей это «бессмысленной болтовни» можно сделать вывод, что украинские власти пытаются создать «грязную бомбу». По словам политика, для этого у него есть все возможности: сырье, технологии и специалисты. Кроме того, для изготовления заряда небольшой мощности подойдет любая лаборатория, которая осталась с советских времен.

Медведев предложил «бить финских дипломатов прямо в морду»

Комментируя «план победы» Зеленского он отметил, что весь мир был в ожидании его содержания, однако теперь «можно выдохнуть». Однако, по мнению Медведева, это не «план победы», а просто «план для победы», подразумевая под этим словом жаргонное название марихуаны.