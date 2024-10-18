Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии Делового форума БРИКС в Москве пятницу, 18 октября.

Деловой форум БРИКС проходит в преддверии саммита международной организации и посвящен вопросам финансово-инвестиционного сотрудничества, международной торговли и логистики, развития агробизнеса и укрепления продовольственной безопасности.

Саммит глав государств - членов БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Ожидается, что мероприятие посетят лидеры 24 стран, в том числе ближайшие соседи России, а также партнеры по Евразийскому экономическому союзу и Содружеству Независимых Государств.