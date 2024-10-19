Украина попала под внешнее управление Запада и самостоятельно освободиться от этого не может. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

"Сами они от этого ярма освободиться не в состоянии. Украина утратила собственную государственность и перешла под внешнее управление Запада", - подчеркнул он.

По словам Константинова, это внешнее управление строится на поощрении действий "выкормышей", а также на остатках государственности той страны, которая попала под диктат стран Запада.

Глава парламента Крыма добавил, что в этой связи ожидать оздоровления украинского государства бессмысленно.

До этого Константинов заявлял, что многие регионы Украины по-прежнему тяготеют к России, несмотря на жесткую пропаганду со стороны нынешних властей страны.