В МИД России отреагировали на слова Сикорского о перехвате ракет РФ

Замглавы МИД России Александр Грушко подверг критике заявление польских властей о возможностях американской ПРО в Редзикове перехватывать российские ракеты, назвав их безответственными.

По его словам, утверждения являются безответственными и подчеркивают радикальность позиции Польши среди стран НАТО, передает РИА «Новости».

Польская база противоракетной обороны в Редзиково находится на расстоянии 165 километров от российской границы. Она оснащена мощным радаром AN/SPY-1, пусковыми установками Mk 41 VLS и антибаллистическими ракетами SM-3 (Standard Missile-3).

По словам Грушко, лидеры Польши часто допускают провокационные высказывания, что, по мнению российской стороны, может негативно сказаться на международной обстановке и безопасности в регионе.

В Польше задумались о наступлении на Петербург

Ранее бывший начальник Генерального штаба Польши Раймунд Анджейчак заявил о планах Польши в случае конфликта с Россией нанести удар по Петербургу.

Анджейчак также указал, что Польша закупает 800 ракет с дальностью действия до 900 километров для использования в случае войны с Россией.