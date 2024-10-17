Захарова прокомментировала реакцию Рютте на убийство лидера ХАМАС

Реакция генсека НАТО Марка Рютте на убийство лидера палестинского радикального движения ХАМАС Яхьи Синвара с учетом истории Нидерландов не удивительна. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание, что Рютте, комментируя информацию об убийстве Израилем главы политбюро ХАМАС, заявил, что "не будет переживать, если это окажется правдой".

"Не удивлены. Дело в том, что Рютте - бывший премьер-министр Нидерландов. Эта страна известна своими "либеральными традициями". Так, в 1672 году голландцы убили своего премьер-министра вместе с его братом Корнелисом, а потом - съели. Но, конечно, не целиком. А вы что подумали? Это же западная цивилизация, поэтому толпа отведала избранные места, те части тела, что вкуснее. Затем их всех помиловали. Рефлексы каннибализма, как мы видим, все еще сильны", - прокомментировала слова Рютте Захарова.

Пресс-служба армии Израиля сообщила 17 октября, что в секторе Газа были "ликвидированы трое террористов", одним из которых мог быть глава политбюро ХАМАС. Позже военные подтвердили, что Синвар был убит 16 октября в ходе операции в палестинском анклаве. По сведениям телеканала Al Hadath, вместе с лидером ХАМАС были убиты высокопоставленные командиры группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - военного крыла движения.

В ХАМАС пока официально не комментировали информацию о гибели Синвара.