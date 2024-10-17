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Захарова отметила, что не удивлена реакцией Рютте на убийство лидера ХАМАС

Реакция генсека НАТО Марка Рютте на убийство лидера палестинского радикального движения ХАМАС Яхьи Синвара с учетом истории Нидерландов не удивительна. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова прокомментировала реакцию Рютте на убийство лидера ХАМАС
© РИА Новости

Дипломат обратила внимание, что Рютте, комментируя информацию об убийстве Израилем главы политбюро ХАМАС, заявил, что "не будет переживать, если это окажется правдой".

"Не удивлены. Дело в том, что Рютте - бывший премьер-министр Нидерландов. Эта страна известна своими "либеральными традициями". Так, в 1672 году голландцы убили своего премьер-министра вместе с его братом Корнелисом, а потом - съели. Но, конечно, не целиком. А вы что подумали? Это же западная цивилизация, поэтому толпа отведала избранные места, те части тела, что вкуснее. Затем их всех помиловали. Рефлексы каннибализма, как мы видим, все еще сильны", - прокомментировала слова Рютте Захарова.

Пресс-служба армии Израиля сообщила 17 октября, что в секторе Газа были "ликвидированы трое террористов", одним из которых мог быть глава политбюро ХАМАС. Позже военные подтвердили, что Синвар был убит 16 октября в ходе операции в палестинском анклаве. По сведениям телеканала Al Hadath, вместе с лидером ХАМАС были убиты высокопоставленные командиры группировки "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - военного крыла движения.

В ХАМАС пока официально не комментировали информацию о гибели Синвара.

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