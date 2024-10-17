Песков раскритиковал «план мира» Зеленского

«План мира» Владимира Зеленского является недальновидным и нелогичным, поскольку он продвигает не мир, а дальнейшую эскалацию ситуации с риском прямого конфликта между Россией и НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Он указал, что основная часть плана Зеленского заключается в том, чтобы «формализовать прямую вовлеченность НАТО в конфликт вокруг Украины».

«Вот в этом суть того, что, по крайней мере, было изложено, то, что дошло до мировой общественности. То есть он говорит: да, ребята, вы до этого участвовали, но как бы неофициально. А теперь давайте мы сделаем это официально, давайте НАТО будет здесь. Это недальновидно, безрассудно, нелогично в его ситуации», — добавил Песков.

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Таким образом, по его словам, Зеленский предлагает план не мира, а дальнейшей эскалации с риском прямого конфликта между Россией и НАТО, что «чревато совсем иными последствиями». Песков отметил, что европейцы и в альянсе также «вовсе не рады слышать такие нелогичные и неумные предложения».