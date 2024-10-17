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В Госдуме заявили о развале СССР после показа одного фильма

СССР развалился после показа в стране одного фильма — ленты «Интердевочка». Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время пленарного заседания нижней палаты парламента, трансляция велась во «ВКонтакте».

Володин заявил о развале СССР после показа «Интердевочки»
© ТАСС

По словам Володина, итогом показа фильма стал конец советского государства.

«Все рукоплескали, очереди в кинотеатр, секретари ЦК [КПСС] ходили смотрели. Итог? Страны не стало», — заявил парламентарий.

Иную версию на причину распада СССР излагал президент России Владимир Путин. Он заявлял, что страна прекратила существование из-за неэффективной экономической политики. По словам российского лидера, такая политика привела к коллапсу в социальной сфере «и имела пролонгированные последствия в сфере политической».

26 декабря 1991 года Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию, в которой говорилось, что в связи "с созданием Содружества Независимых Государств Союз ССР как государство и субъект международного права прекращает свое существование".

Упомянутый Володиным фильм «Интердевочка» рассказывает о жизни советской валютной проститутки, которая мечтает выйти замуж за иностранца.

Политика
Вячеслав Володин
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