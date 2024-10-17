$97.15-0.11105.76-0.33
Почта

Россия считает, что НАТО не делает инвестиций в мир

Организация Североатлантического договора (НАТО) не делает инвестиций в мир. Об этом заявила и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, слова которой передает РИА Новости.

Жданова: НАТО не инвестирует в мир, а срывает переговоры по Украине
© globallookpress.com

Как отметила она, альянс неоднократно влиял на срыв переговорных усилий по урегулированию конфликта на Украине.

17 октября британский еженедельник The Spectator писал, что возможность скорого вступления Украины в Североатлантический альянс — это опасная фантазия.

В этот же день заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич на заседании постоянного совета организации выразил мнение, что «план победы» Владимира Зеленского направлен на вовлечение Организации Североатлантического договора в вооруженный конфликт против России.

Политика
Юлия Жданова
Владимир Зеленский
НАТО
ОБСЕ
Россия
Вена
Украина